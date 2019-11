Die Jugendpflege lädt alle Interessierten zu einer Veranstaltung ein, bei der der Nazi-Aussteiger Philip Schlaffer über seine Zeit als einer der prominentesten Rechtsrocker Deutschlands und seinen Weg zum Anti-Gewalt-Trainer berichtet: am Mittwoch, 20. November, um 18.30 Uhr in der Gottmadinger Fahrkantine und am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Jugendtreff Hexenwegle. Am Morgen zuvor ist er im Anne-Frank-Schulverbund in Engen zu Gast.

Krieg mit der litauischen Mafia

Philip Schlaffer war einst einer der bekanntesten Rechtsrocker Deutschlands mit starken Verbindungen ins Rotlicht- und Drogenmilieu, zeitweise betrieb er einen Rechte-Szene-Laden in Norddeutschland, handelte dort mit verbotener rechtsextremer Musik, bekriegte die litauische Mafia, und auf das Konto seiner Rockergruppierung geht auch ein Mord. 2014 folgte ein mehrjähriger Gefängnisaufenthalt wegen Drogenhandels. Mit Hilfe der Gefängnismitarbeiter erarbeitete Philip Schlaffer während der Haftstrafe ein Konzept zur Präventionsarbeit, um andere vor dem Weg in die Rechtsradikalität zu warnen. Mit diesem Programm kommt der gebürtige Schleswig-Holsteiner nun in den Hegau.

Talk-Runde mit Kreisjugendreferent Stefan Gebauer

Hintergrund der Veranstaltung sind die rechtsextremen Graffitischmierereien, die 2018 in Gottmadingen für Aufsehen sorgten und in deren Folge zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit einer Unterschriftensammlung ein starkes Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Hass setzten. Bereits kurze Zeit später begannen die Planungen der Jugendpflege für Präventionsangebote. Die nun kommende Veranstaltung mit Philip Schlaffer richtet sich jedoch nicht nur an Schüler, sondern bewusst an alle interessierten Altersgruppen. Die Abendveranstaltung findet im Rahmen einer Talk-Runde statt, die von Kreisjugendreferent Stefan Gebauer moderiert wird. Der Eintritt zur dieser Veranstaltung ist frei.