Der Zuschuss in Höhe von 5000 Euro erfüllte nicht den Stiftungszweck, nach dem Projekte in Gottmadingen gefördert werden sollen. Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger machte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats keinen Hehl daraus, dass er das anders sieht: „Einen Brief ist es mir wert“, kündigte er seine Bereitschaft zum Protest an. Denn das Fasnachtsmuseum werde auch Gottmadinger Vereine repräsentieren. „Wir sollten uns die Spielräume nicht einengen lassen“, stimmte Eberhard Koch (Freie Wähler) zu. „Wehret den Anfängen“, sagte Klinger. Sein Vorschlag des Protestbriefs wurde mit sechs Enthaltungen angenommen. Alternativ hätten die 5000 Euro aus der Gemeindekasse bezahlt werden sollen.