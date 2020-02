Und was meinen Sie? Haben auch Sie ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Oder ist Ihnen im Alltag etwas Kurioses passiert, das sich für eine Randbemerkung eignet? Informieren Sie uns und vielleicht finden auch Sie dann Ihre Geschichte im SÜDKURIER wieder. Am schnellsten funktioniert das per E-Mail an: http://singen.redaktion@suedkurier.de Post: SÜDKURIER Medienhaus Lokalredaktion Erzbergerstraße 2 78224 Singen Fax: (07731) 8305 6691

Da der Seehas (vorbildlich betrieben von der SBB) ab 20 Uhr nur noch im Stundentakt verkehrt, stieg Karl Burger in den Intercity-Regionalexpress der Deutschen Bahn, der in Engen (wenn‘s nach Plan läuft) um 23.13 Uhr abfährt, um so zunächst nach Singen zu kommen, dann umzusteigen und schließlich um 23.43 Uhr seinen Heimatort Bietingen zu erreichen. Immerhin beträgt die planmäßige Umsteigezeit in Singen satte elf Minuten, doch die Fernverbindungen haben nach Erfahrungen von Karl Burger oft Verspätung. Und so war‘s auch an jenem Tag im Januar. Acht Minuten später als geplant lief der IC 2285 im Singener Bahnhof ein, was bei dem Mann womöglich mittels eines Sprints noch gereicht hätte, um den Anschlusszug in Richtung Schaffhausen mit Zwischenstopp in Bietingen zu erreichen. Doch daraus wurde nichts. Zwar stand Karl Burger startklar an der Waggontür, aber das Teil wollte sich partout nicht öffnen lassen. Ein elektronischer Defekt verhinderte den Versuch, die Zeit laufend wieder reinzuholen, die die Bahn durch Bummelei verloren hatte. Doch damit nicht genug. Da der Aufenthalt des Intercity in Singen nur zwei Minuten vorsieht, gelang Karl Burger noch nicht einmal das Verlassen des Zugs. Folglich fuhr er weiter – und landete schließlich zu mitternächtlicher Stunde in Radolfzell. Dort stand er und hätte sich bis zur nächsten Verbindung in seinen Heimatort die Beine in den Bauch stehen können. Karl Burger tat es nicht, sondern nahm ein Taxi nach Bietingen. Hätte er sich dazu bereits in Engen so entschieden, wäre er schneller gewesen. Allerdings hätte er sich damit auch die Chance auf Reklamation bei der Deutschen Bahn zwecks Übernahme der Taxi-Kosten genommen. Mal schau‘n, ob das klappt...