In Bayern hat Volkes Stimme bereits entschieden, in Baden-Württemberg soll ein Volksbegehren zum Artenschutz in wenigen Wochen umgesetzt werden und die Aktivisten vom Netzwerk Nachbarschaft wissen: „Jede Wiese zählt“. So haben sie eine Aktion genannt, um die Blütenvielfalt im Land zu stärken.

Bodenseekreis Das müssen Sie jetzt über das Bienen-Volksbegehren wissen: Die Argumente von Befürwortern und Gegnern im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Das Umdenken für Artenvielfalt gewinnt Fahrt, wie auch eine Studie der Bausparkasse BHW zeigt: Demnach halten 91 Prozent der Deutschen chemische Unkrautvernichter für verzichtbar, 73 Prozent würden mit Insektenhotels Nistmöglichkeiten in ihrem Garten anbieten. Die Bereitschaft, sich für den Schutz des Wohnklimas zu engagieren, ist in letzter Zeit deutlich gestiegen.

Gegen das Artensterben

Ist das Tirilieren der Singvögel tatsächlich seltener geworden? Das Summen und Brummen von Bienen und Hummeln? „Ja“, sagt Eberhard Koch. Der Gottmadinger ist Umweltbeauftragter seiner Heimatgemeinde und engagiertes Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Er verfolgt das Artensterben gewissenhaft – er weiß aber auch, dass man dem entgegentreten kann.

Dabei habe sich längst gezeigt, dass es gar keiner Wiese Bedarf, um den Artenschutz zu unterstützen „Eine naturnahe Umgebung ist nicht schwer zu gestalten“, sagt er. Denn nicht nur Bienen freut es, wenn sie blühende Blumen entdecken, auch der Mensch hat Freude daran.

Auch kleine Flächen reichen

In einer Serie will der SÜDKURIER gemeinsam mit engagierten Gartenbesitzern zeigen, mit wie wenig Aufwand man in jeder Ecke etwas für den Artenschutz im Hegau tun kann und dabei deutlich machen, dass man manchmal nicht einmal eine Wiese dazu braucht.

Der baden-württembergische Umwelt-Staatssekretär André Baumann hat es so formuliert: „Auch in kleinen Grünflächen steckt ein enormes Potential.“

Begrünung ist überall möglich

Genau dies will beispielsweise das Netzwerk Nachbarschaft fördern. „Es blüht uns was!“ freut sich Erdtrud Mühlens als Gründerin der Aktion. Von Berlin bis Donaueschingen werden Begrünungs-Aktionen vorgestellt

Gegärtnert wird in Vorgärten, auf vernachlässigten Brachen, auf kleinen Flächen am Straßenrand, in Hinterhöfen, auf Verkehrsinseln und in Kita- und Schulgärten.

Einheimische Pflanzen fördern

Jeder Einzelne kann mithelfen, Oasen für bedrohte Tierarten zu schaffen. „Wichtig ist, einheimische Wildpflanzen zu fördern“, erklärt Koch. Der Kreislauf des Lebens könne schon auf kleinen Flächen angekurbelt werden. Und wo es Nahrung für Insekten gibt, finden auch bedrohte Singvögelarten Nahrung für ihren Nachwuchs – von der begrünten Fassade bis zu extensiv genutzten Dachflächen.

Für die Dachbegrünung eignen sich Pflanzen wie Mauerpfeffer, Dachwurz, Berglauch oder Odermennig“, erklärt Koch und verweist auf das BUND-Naturschutzzentrum westlicher Hegau in Gottmadingen, wo Interessierte weitere Tipps bekommen können.

Obstbäume als Klimaanlage

Ein anderes Element, das auf kleinstem Raum umgesetzt werden kann, ist die Fassadenbegrünung. Wessen Fassade im Erdgeschoss beginnt, kann idealerweise Obstbäume anpflanzen. „Zum Beispiel Aprikosen“, weiß Koch. Die lassen sich einfach im Zuschnitt bearbeiten, so dass sie einem nicht über den Kopf wachsen und das Gebäude kann miteinbezogen werden.

Bad Dürrheim In Bad Dürrheim und den Teilorten findet aktiver Artenschutz in großem Stil statt Das könnte Sie auch interessieren

Und Koch kennt noch einen weiteren Vorteil der Obstbäume: „Laubgehölze schaffen im Sommer Schatten und kühle Feuchtigkeit, im Winter lassen sie die Sonnenstrahlen ins Haus.“ So wirkt die Bepflanzung als natürliche und artenfreundliche Klimaanlage.