„„Bienvenue à Gottmadingen“: Mit diesem herzlichen Willkommen begrüßte Bürgermeister Michael Klinger die französischen Gäste aus Champagnole beim festlichen Empfang zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft. Vor einem Jahr schon in Champagnole gefeiert, war eine rund 40-köpfige Delegation am Wochenende zu einem Gegenbesuch nach Gottmadingen gekommen. Auch zahlreiche Bürger, Vertreter der Gemeinde und der Vereinigung der Freunde von Champagnole hatten sich zum Festakt im Sitzungssaal des Rathauses eingefunden.

Nationalismus wird jetzt wieder stärker

„Es lebe die deutsch-französische Freundschaft“– „Es lebe die europäische Partnerschaft“ – in ihren Ansprachen bekräftigten die Bürgermeister Michael Klinger und Guy Saillard aus Champagnole die Freundschaft zwischen den Partnerstädten. Klinger erinnerte an die Anfänge, in beiden Gemeinden seien sich die Verantwortlichen in den Verwaltungen und besonders auch in der Bürgerschaft einig gewesen, die Partnerschaft zu gründen und mit Leben zu erfüllen.

„Damals ging es darum, die Folgen des Krieges zu überwinden. Die Herausforderungen heute sind deutlich andere“, sprach Klinger den Nationalismus an, der überall in Europa wieder stärker werde. Er appellierte, den europäischen Gedanken nicht aufzugeben: „Die Richtung, in der Europa in den vergangenen 50 Jahren entwickelt wurde, war richtig. Sie wird auch heute und in Zukunft richtig bleiben“, unterstrich Klinger. Auch wenn einige Fragen auf dem Wege zum großen Ziel diskutiert werden müssten, könne man unterschiedliche Auffassungen zwischen Freunden diskutieren und lösen. Was Gottmadingen und Champagnole betreffe, könne man nach 50 Jahren die Frage, ob die gesteckten Vorsätze der Gründer erfüllt wurden, mit Ja beantworten.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Dem stimmte Guy Saillard zu: „Unsere Freundschaft wurde mit den Jahren immer größer und bekommt immer tiefere Wurzeln.“ Diese Freundschaft bezeichnete er als Bereicherung der beiden Gemeinden. Der Wille zu Annäherung und Freundschaft sei im Laufe der Jahre durch den kulturellen Austausch, die Sprach-, Schul- und Vereinsaustausche zwischen den beiden Städten weiterentwickelt worden. “Alle Generationen nehmen an der Partnerschaft teil. Die Austausche symbolisieren den Einsatz von wirklich europäischen Bürgern“, rief Saillard dazu auf, in dieser schwierigen Zeit für die europäische Union das Ideal des Fortschritts für alle und die Kultur des Dialogs nicht zu vergessen. „Unsere Partnerschaft ist 50 Jahre alt, aber sie bleibt lebendig und dynamisch“, ist sich Saillard sicher. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch wechselten Gastgeber und Gäste Geschenke: Zwei Fahnen mit dem jeweiligen Wappen der Partnerstädte wurden extra auf die Größe der Flaggen am Rathaus in Champagnole angefertigt, Bürgermeister Klinger erhielt einen Holzbaukasten in Blockbauweise.