von Manuela Fuchs

Es ging fröhlich zu im Garten von Klaus Brachat, Vorsitzender des Vereins „Brücke der Freundschaft“. Es wurde gegrillt, gegessen, getrunken und gelacht. Und natürlich wurde viel geredet, wie das so ist unter Freunden, die man längere Zeit nicht gesehen hat. Zu seinen Gästen zählten die beiden Fathers Thomas Matthaei und Irenäus Chimpali. Letzterer, geboren in Kayambi/Sambia, studierte Philosophie und Theologie und ist seit 1998 im Dienst der katholischen Kirche. Er ist als Schatzmeister des Vereins verantwortlich für die Finanzierung der vielfältigen Projekte. Übernommen hat Irenäus Chimpali das Amt von Father Thomas Matthaei. Dieser ist bereits seit 35 Jahren in Sambia und kümmert sich jetzt als Chef des Bauhofs um alle Bauvorhaben, darunter auch Regierungsprojekte. Die beiden Männer engagieren sich in der Diözese Mpika, einem dünn besiedelten und schwer zugänglichen Gebiet Sambias.

Infrastruktur in Sambia ist sehr schwach

„Wir haben ein Hostel für Mädchen gebaut und ein zweites ist bereits in den Anfängen“, berichtet Father Matthaei. „Die Kinder kommen zu Fuß zur Schule, 30 bis 40 Kilometer Schulweg sind keine Seltenheit, und da sie nach dem Unterricht natürlich nicht wieder nach Hause können, bleiben sie eine gewisse Zeit im Hostel. Die Dauer des Aufenthalts hängt davon ab, wie viel Verpflegung sie von zu Hause mitbekommen haben.“ „Die Infrastruktur im Süden des Landes ist sehr schwach, es mangelt leider an sehr vielem. Wir haben hier unter anderem auch Waisenhäuser, Schulen, Buschkliniken und den Bau von Brunnen realisiert“, ergänzt Klaus Brachat. Alles aufzuzählen, was die „Brücke der Freundschaft“ schon bewerkstelligt hat, würde den Rahmen vermutlich sprengen. Die beiden Gäste aus Afrika haben seit ihrer Ankunft in Deutschland schon diverse Diözesen besucht und um finanzielle Unterstützung für ihr neues Projekt geworben. Es handelt sich dabei um den Bau von Unterkünften für Studenten der Katholischen Universität im Copperbelt.

Keine bezahlbaren Unterkünfte für Studenten

„Der Copperbelt (Kupfergürtel) ist ein bedeutendes Kupferabbaugebiet“, erklärt Father Thomas Matthaei, „hier leben und arbeiten rund zwei Millionen Menschen, es gibt auch mehrere Universitäten, aber leider so gut wie keine bezahlbaren Unterkünfte für die Studenten. Im Prinzip ist es ähnlich wie hier“, bedauert er. „Mit dem Bau eines Studentenwohnheims wollen wir die Situation entschärfen. Dank der sich allmählich verbessernden Wirtschaftslage können wir die Baumaterialien nun sogar in Sambia kaufen“, erzählt er nicht ohne Stolz. Der Verein unterstützt aber nicht nur Bauten, jedes Jahr kommen mehrere Container, gefüllt mit wichtigen Gütern, in Sambia an. „Nächstes Frühjahr ist es wieder soweit“, lässt Klaus Brachat wissen, „unsere Lieferungen beinhalten neben Medikamente und medizinischen Hilfsgütern auch Decken und Stoffe, sowie Ölpressen und Getreidemühlen, mit denen das Hauptnahrungsmittel Mais verarbeitet werden kann.“

Heilige Messe in der Peter-und-Paul-Kirche in Hilzingen

Die Transporte sind immer eine logistische Herausforderung, bei deren Bewältigung sich Brachat aber stets auf viele treue Helfer verlassen kann. Father Matthaei und Father Chimpali sind aber nicht nur Männer fürs Praktische, auch die pastorale Betreuung ihrer Schäfchen kommt nicht zu kurz. „Sonntags geht man in die Kirche“, berichtet Father Matthaei, „anders als hier, ist die Kirche bei uns in Mpika immer voll. Hier können sich die jungen Leute nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben.“ Zum Abschluss ihres Besuchs feierten die beiden Priester aus Sambia zusammen mit Gläubigen die heilige Messe in der Peter-und-Paul-Kirche in Hilzingen.