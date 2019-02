Gottmadingen vor 1 Stunde

Feuerwehr muss helfen: Narren tappen in die Gottmadinger Aufzugsfalle

Das war am Schmotzigen Dunschdig alles andere als lustig und auch keine spektakuläre Inszenierung am Ende des Gottmadinger Narrenstreichs. Feuerwehrleute rückten mit Blaulicht und Sirene an, um im Aufzug eingesperrte Personen zu befreien.