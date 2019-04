von SK

Bei der Jahreshauptversammlung des Fanfarenzugs Gottmadingen gab es viel Positives aus dem Jubiläumsjahr zu berichten. Der 1968 gegründete Verein konnte nämlich 2018 sein 50-jähriges Bestehen feiern. Ganz besonders blieb das Jubiläumsfest im Kastaniengarten nicht nur Vereinsintern gerne in Erinnerung, so die Pressemitteilung des Vereins.

John Weber von der Narrenzunft und Bürgermeister Michael Klinger fanden ebenfalls großen Anklang am Jubiläumsfest. Michael Klinger bedankte sich beim Fanfarenzug für die regelmäßigen Besuche in der Partnergemeinde Champagnole. Schließlich sei dies für die Partnerschaftspflege ein wichtiger Grundstein.

Im Anschluss übernahm Michael Klinger das Amt des Wahlleiters, denn es fanden an diesen Abend wieder Neuwahlen statt. Der Vorstand ist seit zehn Jahren unverändert im Amt und stellte sich ein weiteres Mal zur Verfügung. Die Wahl verlief unkompliziert und so gratulierte Michael Klinger dem wiedergewählten Vorstandsteam. Timo Thiel bleibt Vorsitzender, Tanja Sauter ist weiterhin seine Stellvertreterin und auch Rainer Huber als Kassier und Ines Huber als Schriftführerin führen ihr Amt weiter. Beisitzer bleiben Thomas Prill, Dieter Graf und Georg Vielsmeier.

Verdienstkreuze vom Landesverband

Nach der Wahl gab es viel Dank, der sich in den Ehrungen widerspiegelt. Vor allem Klaus Günthner vom Landesverband der Spielmanns- und Fanfarenzüge hatte mit den Ehrungen alle Hände voll zu tun. Für Rainer Huber und Dieter Graf gab es vom Landesverband das Verdienstkreuz für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand. Klaus Günthner bedankte sich für dieses große Engagement im Verein ganz herzlich. Für Tanja Sauter, Julia Reiser und Ines Huber gab es für mindestens zehn Jahre Tätigkeiten im Verein ebenfalls eine Auszeichnung – den "so genannten" Frauenorden. Zum Thema Mitgliedschaft hatte der Landesverband gleich zwei goldene Ehrennadeln zu vergeben. Diese gingen an Hans und Rainer Huber, die den Verein seit 40 Jahren aktiv unterstützen.

Der Vorsitzende Timo Thiel durfte zwei Ehrungen vornehmen. Bei den Passivmitgliedern unterstützt Berthold Brachat seit über 40 Jahren den Fanfarenzug und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Timo Thiel bedankte sich bei ihm auch für seine Hilfe anzahlreichen Arbeitseinsätzen. Passivmitglied Hermann Weber bekam für 25 –jährige Mitgliedschaft die Vereinsnadel in Silber überreicht. Auch er war mehr als nur ein passives Mitglied, denn er war viele Jahre Kassenprüfer und berichtete an den Versammlungen über die Kassenführung. Timo Thiel bedankte sich auch bei ihm ganz herzlich für sein Engagement.

Das Vereinsjahr selbst war ein sehr positiv bewegtes Jahr, denn die Mühen und Arbeitseinsätze haben sich gelohnt. Dem Verein ist es nicht nur gelungen, sich im Jubiläumsjahr zu präsentieren, sondern auch durch Gemeinschaft das gute Vereinsklima zu bewahren. Auch ein neues aktives Mitglied und drei Passivmitglieder hat der Fanfarenzug 2018 aufgenommen.