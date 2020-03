Eine 79 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstag mit einem Unfall in Gottmadingen einen Schaden von geschätzt 8000 Euro verursacht. Die Seniorin kam in der Hauptstraße mit ihrem Opel an den rechten Bordstein, schanzte über den Gehweg und prallte gegen eine Hausfassade. Das teilt die Polizei mit und bezeichnet den Vorfall als einen Fahrfehler. Zuvor touchierte das Auto einen Betonpoller und riss diesen aus der Verankerung.

Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, den Schaden am Wagen schätzen die Beamten auf 6000 Euro. Dazu kommen Schäden an Poller und Fassade von rund 2000 Euro.