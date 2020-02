von SK

Die Polizei Gottmadingen hat einen Unfallflüchtigen ermittelt, der im Steiner Weg gegen einen Audi gekracht ist. Laut Polizei war der zunächst unbekannte Renault-Fahrer am Donnerstag gegen 18 Uhr Richtung Schweiz unterwegs, als er auf die Gegenspur kam und in das Heck des dort geparkten A5 rauschte.

Der Aufprall war so heftig, dass Anwohner auf den Unfall aufmerksam wurden. Sie konnten zwar die Autonummer nicht mehr ablesen, äußerten jedoch gegenüber der Polizei die Vermutung, dass der Unbekannte beim Aufprall Luft aus dem Reifen verloren hatte. Tatsächlich fanden die Polizeibeamten gleich nach dem Grenzübergang einen Reifen am Straßenrand.

Auch in der Schweiz meldete sich ein Zeuge, dem in Ramsen ein offenbar betrunkener Fahrer in einem demolierten Renault Clio ohne Vorderreifen aufgefallen war. Die Schweizer Polizei stellte den Verdächtigen darauf an seinem Wohnort fest. Der 53-Jährige war deutlich alkoholisiert.