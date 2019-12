Spätestens zum Heiligabend gehen im Hegau vielerorts die Lichter an: Hier leuchtet ein großer Baum, dort ein kleiner Stern. Wir haben uns im Hegau umgesehen, wo es wie erleuchtet ist.

An der Hebelschule in Gottmadingen erleuchtet zum Beispiel beides die Winternacht, sowohl Baum als auch Stern sorgen für Weihnachtsstimmung. In Hilzingen sind die Bäume nahe der Kirche erleuchtet, in Singen ist besonders der Hüttenzauber ein Glanzlicht.Seinen Ursprung hat der Weihnachtsbaum übrigens als „Paradiesbaum“ im kirchlichen Krippenspiel des Mittelalters, vermuten Historiker laut Informationen der deutschen Presseagentur. 1605 soll es in Straßburg den ersten Christbaum gegeben haben, damals aber noch ohne Kerzen und Lichter als Schmuck. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts gehört der geschmückte Baum zum Weihnachtsfest in deutsche Wohnzimmer – oder eben auf den Platz vor der Hebelschule in Gottmadingen.Rund 29,8 Millionen Weihnachtsbäume sind in diesem Jahr in Deutschland verkauft worden, meldet der Hauptverband der deutschen Holzindustrie. Am beliebtesten ist dabei die Nordmanntanne: Mit ihren langen, dunkelgrünen Nadeln hat sie seit Jahrzehnten ihre Fans und einen Marktanteil von 75 Prozent.

