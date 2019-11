Große Freude herrschte vor kurzem in der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe bei Schönwald im Schwarzwald. Dort nahm Stefan Maier, der Geschäftsführer der unter AWO-Trägerschaft stehenden Rehaklinik, von Georg Ruf eine Spende in Höhe 1600 Euro entgegen: den Erlös von dessen Garagen-Weihnachtsmarkt in Gottmadingen im vergangenen Jahr.

Laut Pressemitteilung von Georg Ruf hatte er, nachdem der offizielle Markt witterungsbedingt ausgefallen war, stattdessen in seiner Garage Sterne, Vogelhäuschen, Nikoläuse, Schafe, Insektenhotels und vieles mehr für den guten Zweck verkauft.

Reha für krebs- und herzkranke Kinder

In der Klinik werden in mehreren Häusern Reha-Maßnahmen für krebs- und herzkranke Kinder und Jugendliche durchgeführt. Es besteht hier die Möglichkeit, dass die ganze Familie eines erkrankten Kindes mit in die Nachsorge einbezogen wird, denn oftmals leiden gerade Geschwister unter der schweren Erkrankung von Bruder oder Schwester und auch die Eltern sind bis an die Grenze des Möglichen belastet. Für Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene hat die schulische und berufliche Rehabilitation eine besondere Bedeutung.

Gemeinsam mit dem Arbeitsamt und den Sozialbetreuern wird Hilfestellung bei der Berufsfindung und beim Wiedereinstieg ins Berufs- und Schulleben gegeben. Für die Schulkinder wird während der gesamten Aufenthaltsdauer der komplette Schulunterricht gewährleistet. Die Uniklinik Freiburg schickt alle an Krebs erkrankten Kinder und Jugendliche teilweise mit ihren Familien zur Nachsorge auf die Katharinenhöhe.

Katharinenhöhe ist auf Spenden angewiesen

Die Klinik, welche seit 1985 besteht, ist laut Pressemitteilung auf Spenden angewiesen, welche „leider nicht in dem Maße ankommen wie bei vergleichbaren Einrichtungen“. Der Außenbereich zwischen den Häusern bedürfe dringend einer Erneuerung, um Stolperfallen für die Behinderten zu beseitigen. Und im letzten Winter habe die alte Heizung den Geist aufgegeben. Die Kosten hierfür seien enorm hoch und Spenden deshalb dringend notwendig.

Die Helfer von Georg Ruf, der inzwischen 96-jährige August Brachat und Helmut Seeger, sind mit ihm fast das ganze Jahr über in ihren Werkstätten ehrenamtlich tätig, um für den kommenden Weihnachtsmarkt, der am 8. Dezember stattfinden soll, Produkte aus Holz herzustellen. Auch aus Stahl gelaserte Fensterbilder sollen dann angeboten werden.

Garagen-Markt am 1. Dezember

Außerdem veranstaltet Ruf am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 16 Uhr einen kleinen Garagen-Weihnachtsmarkt in der Brodlaube 22 in Gottmadingen, wieder zu Gunsten der Rehaklinik Katharinenhöhe.

Wer helfe möchte, findet weitere Informationen und Spendenkonten auf der Webseite der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe.