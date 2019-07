Comicfiguren von Walt Disney als Wanddekoration in der Eichendorffhalle, Schneewittchen und Anna aus der Eiskönigin als Moderatorinnen auf der Bühne: Die Zehntklässler der Eichendorff-Realschule verabschiedeten sich mit einer fröhlich-kurzweiligen Feier.

59 Schülerinnen und Schüler nahmen ihr Reifezeugnis entgegen, Maxima Estrada erreichte einen Gesamtdurchschnitt von 1,0. Neun Fachpreise und zahlreiche Lobe wurden vergeben.

Disney war ein Mann, der Visionen umsetzte

Das Motto Walt Disney hatten sich die Abgänger ganz bewusst ausgesucht. Mit Freude ließen sie Disneys sieben Zwerge, Simba den Löwen oder Balu den Bären in Einlagen über die Bühne tanzen. Vorrangig ging es ihnen um seine Lebensweisheiten.

Disney war ein Mann, der seine Visionen umsetzte. Eines seiner Zitate vermittelt die Botschaft, dass all unsere Träume wahr werden können, wenn wir den Mut haben, sie zu verfolgen.

„Geht Berufsweg, der Spaß macht“

Bürgermeister Michael Klinger machte den Schülern Mut, ihre Träume von einem erfolgreichen Start in den nächsten Lebensabschnitt umzusetzen: „Ob Ausbildung oder weiterführende Schule, geht einen Berufsweg, der Spaß macht und das nötige Kleingeld aufs Konto bringt.“

Dazu bezog Klinger Disneys Zitat „Do a good job“ mit ein und appellierte an die Schüler: „Packt es an, macht eine gute Arbeit und versucht, sie noch zu übertrumpfen. Dann müsst ihr euch um Geld keine Sorgen machen.“ Das Rüstzeug für den nächsten Lebensabschnitt hätten die Schüler in der Tasche, wichtig sei, die sich bietenden Chancen am Schopf zu packen.

Die meisten wählen eine weiterführende Schule, Ausbildung oder FSJ

Elternbeirätin Annette Kuhn wählte Disneys Geschichte des kleine Elefanten Dumbo als Beispiel. „Er hat erreicht, mit seinen großen Ohren zu fliegen, wofür ihn später alle bewundert haben“, wünschte sie den Schülern viel Erfolg.

Auch Rektorin Cosima Breitkopf ermutigte die Schüler, wie Disney dranzubleiben und Risiken einzugehen. „Manche von euch haben schon klare Ziele, andere sind noch auf der Suche.“ Es sei stets Aufgabe und Anliegen der Schule gewesen, den Schülern das nötige Rüstzeug mitzugeben.

Von den 59 Schülerinnen und Schülern sind vier unentschlossen, alle anderen haben sich für weiterführende Schule, Ausbildung und FSJ (Freies soziales Jahr) entschieden. „Das Wichtigste ist, dass ihr das, was ihr angeht, auch wirklich wollt und mit vollem Einsatz dafür kämpft“, dann werde es auch erfolgreich sein, so Breitkopf.

„Es ist das Innere und nicht das Äußere, was zählt“

Dafür sprach für Schülersprecherin Maxima Estrada das 10. Schuljahr mit vielen Prüfungen: „Es ist nun mal nicht immer der einfachste Weg.“ Aber gerade in solchen Ausnahmesituationen lerne man, nicht aufzugeben. Das Zitat von Disney „Wie bei vielen Dingen ist es das Innere und nicht das Äußere, was zählt“ bezog Estrada auf die Schule und das Kollegium. An die Schüler gerichtet, appellierte sie, Stärken, Träume und Visionen umzusetzen, denn mit diesem Abschluss würden sich ihnen vielen Türen öffnen.