Die Gemeinde Gottmadingen hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Bauprojekt in der Memelstraße beschäftigen müssen, das eigentlich unscheinbar daherkommt: Ein Bauherr möchte ein Einfamilienhaus mit Garage errichten. Weil die Traufhöhe, also die Höhe der Dachkante, aber ein wenig höher sein sollte als im Bebauungsplan festgelegt, musste eine Ausnahmegenehmigung her. Dabei geht es um 70 Zentimeter: Statt 3,50 Meter soll der Neubau 4,20 Meter hoch sein.

Gemeinde sagt Ja, doch das Landratsamt Nein

Für die Gemeinde und den Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats war das kein Problem, zuletzt im Oktober gab das Gremium seine Zustimmung. Doch das Landratsamt legte sein Veto ein und forderte erst einen neuen Bebauungsplan und dann als Kompromiss einen offiziellen Beschluss des gesamten Gemeinderats. Das schilderte Bürgermeister Michael Klinger sichtlich verärgert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. SPD-Gemeinderätin Kirsten Graf stimmte ihm zu, dass das eine gemeinde- und bürgerunfreundliche Genehmigungspraxis der übergeordneten Behörde sei, die Bauten unnötig behindere. Einstimmig stimmte der Gemeinderat nach kurzer Beratung den überarbeiteten Architektenplänen zu, welche die Traufhöhe der benachbarten Häuser berücksichtige und sich dem anpasse.

Außerdem sicherte der Gemeinderat zu, dass bei Anträgen mit identischen Abweichungen vom Bebauungsplan Ebne-Bildstöckle II ähnlich entschieden wird.

Bei Schwarzbauten fehlt ihm die Vehemenz

Bürgermeister Michael Klinger äußerte allgemein seinen Unmut darüber, dass man meinen könne, dass ein ordnungsgemäßes Beantragen mehr Stolpersteine bedeute als ein Schwarzbau. Denn in einem anderen Fall dauere es Monate, bis das Landratsamt einschreite und eine illegal an einer Kreuzung gebaute Garage abreißen lasse. Obwohl die Gemeindeverwaltung Schritt für Schritt den Baufortschritt an einer nicht genehmigten Garage dokumentiert und den Bauherren mehrfach kontaktiert habe, sei das Landratsamt bisher nicht eingeschritten und habe keinen Rückbau veranlasst.

In solchen Fällen forderte Klinger daher eine ähnliche Vehemenz wie bei diesem Einfamilienhaus im Süden Gottmadingens, dessen Planungen der Ausschuss für Technik und Umwelt bereits vor mehreren Monaten zugestimmt hatte.