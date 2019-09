von SK

Vermutlich dem gleichen Täter, der – wie wir bereits berichteten – zwei Einbrüche in Gottmadingen verübt hat, ist es ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag gelungen, über ein Fenster in eine weitere Firma in der Robert-Gerwig-Straße einzudringen. Das teilt die Polizei mit.

In den Räumlichkeiten brach er einen Spind auf und durchsuchte Schränke. Ob vom Täter etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Ein Einbruch in eine vierte Firma in derselben Straße misslang dem Unbekannten allerdings. Die Polizei bittet weiterhin Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731) 1437-0, zu wenden.