Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, Zweiradmechatroniker zu werden?

Eigentlich bin ich durch meinen Vater da reingewachsen. Ich habe den Realschulabschluss in Gottmadingen gemacht und hatte zuerst den Gedanken, LKW-Mechaniker zu werden. Dann hat mein Vater jemanden in seinem Fahrradladen gebraucht und ich machte meine Lehre hier. Radfahren, also Mountainbiken und Rennradfahren, sind außerdem meine Hobbys.

Was lernt man in der Ausbildung und war es schwierig vom Vater ausgebildet zu werden?

Mein Vater und ich verstehen uns gut, das galt auch während der Ausbildung. Im Prinzip lernt man alles rund ums Fahrrad und bekommt eine Menge Hintergrundwissen. Man stellt zum Beispiel alle möglichen Berechnungen zum Fahrrad an. Das E-Bike ist inzwischen ein großes Thema. Wichtig ist auch, dass die Lehre inzwischen von der Ausbildung zum Motorradmechatroniker getrennt abläuft.

Welches Wissen müssen Sie im Bereich E-Bikes mitbringen?

Der ganze Bereich der Elektronik und die Messtechniken. Vor den E-Bikes war alles mechanisch, jetzt ist alles elektrisch. Wir hatten in der Ausbildung zum Beispiel viel mehr Schulungen im Bereich Elektrik.

Wie sind Sie Bundessieger der Zweiradmechatroniker geworden?

Zuerst wurde ich Landessieger von Baden-Württemberg. Da werden die Noten der Abschlussprüfung genommen und jeweils die Besten jedes Bundeslandes wurden zur Bundessiegerprüfung nach Münster eingeladen. Dort waren die Aufgaben dann noch etwas anspruchsvoller und ich bin wieder als Bester daraus hervorgegangen.

Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus und sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf?

Ich bin in der Werkstatt, im Verkauf und in der Beratung tätig. Neben der Arbeit in der Werkstatt gefällt mir, dass ich viel Kundenkontakt habe und die Kunden über alle Arten von Rädern, vom Kinderrad bis zum Downhill-Rad, beraten kann. Im Moment bin ich sehr zufrieden.

Ist es für ihr Geschäft schwierig, dass es in Gottmadingen gleich drei Fahrradgeschäfte gibt?

Ich sehe das nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung. Aus Sicht des Kunden ist das doch ein Vorteil: Wenn ich ein Fahrrad kaufen will, fahre ich nach Gottmadingen, weil ich dort in der Region die größte Auswahl habe. Davon profitieren alle und wir haben auch untereinander ein gutes Verhältnis.

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft?

Ich möchte 2019 meinen Meister machen. Als Bundessieger bekomme ich dafür eine finanzielle Unterstützung. Bei der Ausbildung zum Meister kommt die Motorradtechnik dazu und ich kann mir vorstellen, in Zukunft zusätzlich zu den Fahrrädern noch etwas mit Motorrädern zu machen. Vielleicht eine kleine Werkstatt.

Fragen: Jacqueline Weiß