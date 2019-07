von Sandra Bossenmaier

Regina Maria Uhls künftiger Wirkungskreis wird ins Mutterhaus Hegne verlagert. Am Sonntag, 28. Juli (10.30 Uhr) wird ein Gottesdienst zu ihrer Verabschiedung gefeiert. Aufgrund der geschlossenen Christkönig-Kirche in Gottmadingen wird er in der St. Dionysius-Kirche in Gailingen veranstaltet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich persönlich von Schwester Regina Maria zu verabschieden.