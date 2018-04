Gottmadingen Eichendorff-Realschule kann neuen Namen bekommen

Jetzt sind die Gottmadinger Bürger dran. Ihre Kreativität ist gefordert, wenn es darum geht, wie die neue Schule heißen soll. Bis September müssen die Vorschläge eingereicht sein.

Die Bürger Gottmadingens werden an der Namensgebung der neuen Schule beteiligt. Dies hatte der Gemeinderat bereits vor einigen Wochen beschlossen. In einer weiteren Sitzung wurde außerdem festgelegt, dass es im Wettbewerb um den Namen Preise geben soll. Prämiert werden die besten Vorschläge.

Bis zum 10. September sind Namensvorschläge für die neue Schule möglich. Diese können auf einem Formular, das es bei der Gemeinde oder auf der Homepage zum Runterladen gibt, ausgefüllt und dann im Bürgermeisteramt abgegeben werden. Mit eingereicht werden sollte eine Begründung für den Vorschlag. "Erste Vorschläge haben wir schon bekommen", sagte Bürgermeister Michael Klinger gegenüber den Medienvertretern.

Das Verfahren ist nicht neu. Die Gemeinde hatte bereits vor der Einweihung der Schule im Jahre 1959 eine Bürgerbeteiligung hinsichtlich der Namensgebung durchgeführt, und auch im SÜDKURIER war damals dazu aufgerufen worden, so Bürgermeister Michael Klinger. Im Zuge der Einweihung der Eichendorffschule am 20. November 1959 hatte auch die Hebelschule ihren heutigen Namen bekommen. Bis dahin war sie nur als „altes Schulhaus“ bezeichnet worden. Ob der Name "Eichendorffschule" bestehen bleibt, wird man sehen. Unter den bisher eingegangenen sechs Vorschlägen ist auch der bisherige Name dabei.

Eine Jury, bestehend aus zwei Vertretern der Schulleitung/Lehrer, zwei Vertretern der Schülerschaft, drei Gemeinderäten (einer jeder Fraktion), zwei Vertretern aus der Wirtschaft, einem Vertreter des Vereins "FöKuHei" sowie zwei Vertretern der Verwaltung und Bürgermeister Michael Klinger, wird im Herbst über den Namen entscheiden. Aus den drei Favoriten wird das Gremium dann den besten Namen wählen. Der Gemeinderat wird letztendlich darüber entscheiden, wie die Schule künftig heißen soll.

Die Preise für die besten Vorschläge sind eine Jahreskarte für das Höhenfreibad für den 1. Platz, eine 50-Punkte-Karte für den 2. Platz und eine 20-Punkte-Karte für den 3. Platz. Die Vorschläge sind einzureichen bei der Gemeinde, Bürgermeisteramt, Johann-Georg-Fahr-Straße 10, 78244 Gottmadingen. Infos gibt es telefonisch unter (07731)90 81 11. Die Gemeinde hat eigens für den Schulneubau inzwischen eine neue Homepage, wo alle Fakten und Informationen sowie das Formular für die Namensgebung zu finden sind.

Weitere Informationen im Internet: www.eichendorff.schule

