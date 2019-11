von Elmar Veeser

Wie sehr der Blasmusikverband Hegau-Bodensee seine Ehrenmitglieder schätzt, wurde auch beim diesjährigen Treffen in der Eichendorfhalle in Gottmadingen deutlich, denn das Unterhaltungsprogramm war ein sehr schönes und reichte von Blasmusik über Chorgesang bis hin zu Tanzvorführungen.

Schon die Grußworte von Bürgermeister Michael Klinger machten deutlich, was den Erfolg des Blasmusikverbandes ausmacht, nämlich die gute Jugendarbeit. Zwei Musikschulen gebe es in Gottmadingen, wobei er das Jugendorchester hervorhob, dessen Ensemble sich aus Jungmusikern aus Gottmadingen, Bietingen, Randegg und Thayngen zusammensetze.

Viel Zeit und Energie für Nachwuchs

Auch Verbandspräsident Johannes Steppacher machte in seiner Rede deutlich, welch große Bedeutung die Jugendarbeit für den Blasmusikverband Hegau-Bodensee habe, die durch die Werner-und-Erika-Messmer-Stiftung finanziell unterstützt werde.

Grundsätzlich lobte er die Jugendausbildung in den Vereinen selbst, die viel Zeit und Energie in den Nachwuchs investierten. Auch dankte er den Musikschulen und deren Lehrern für die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Jugendtreffen 2020 in Überlingen

Investiert werde in den Bau der neuen BDB-Akademie in Staufen, wobei die Kosten sich auf geschätzte 20 Millionen Euro beliefen und der Baubeginn für den kommenden Sommer geplant sei. Johannes Steppacher wies auch auf das internationale Jugendtreffen am 21. Juni 2020 in Überlingen hin. Für dieses Fest der Blasmusik, das für 70 Vereine ausgelegt sei, lägen schon 51 Zusagen vor.

Auch die sehr erfolgreichen Bezirksmusikfeste werde es im neuen Jahr geben, der Dirigentenkongress mutiere zum Verbandstag, womit man auch Vorstände, Jugenddirigenten und Jugendleiter mit gezielten Angeboten ansprechen wolle, wie Präsident Johannes Steppacher erklärte.

Ehrungen auch weiterhin vor Ort

Wichtig seien auch die Ehrungen und damit die Treue der Musiker zu ihren Vereinen. Um dies angemessen zu würdigen, werde man auch weiterhin bei den entsprechenden Veranstaltungen vor Ort sein und die Ehrungen dort vornehmen.

Tengen Junge Musiker laden zur musikalischen Reise Das könnte Sie auch interessieren

Neu ist auch, wie Steppacher zum Schluss ausführte, dass sich die Blasmusikverbände der Bodenseeregion zu einem Verein zusammengeschlossen hätten, um die bislang losen Verbindungen in eine rechtliche Formen zu gießen und auch mögliche Fördergelder der EU zu erschließen. Das Bezirksauswahlorchester Grenzland unter Leitung von Arpad Fodor, das sich aus Musikern mehrerer Musikvereine zusammensetzt, sorgte für die Unterhaltung.

Feurige Tänzerinnen aus Konstanz

Eine Augenweide waren die Auftritte des Tanz-College Tevote aus Konstanz unter der Leitung von Elena Dmitrieva-Pérez. Mit der akrobatischen Tanzvorführung „Clowns“ und der feurigen Darbietung „Made in Spain„ wussten die Konstanzerinnen die Anwesenden zu fesseln.

Neben ihrem präzisen und ausdrucksstarken Gesang beeindruckten die Klangfarben auch mit ihrer sparsamen, aber dennoch wirkungsvollen Choreografie. | Bild: Elmar Veeser

Ein Heimspiel hatte das Vokalensemble Klangfarben unter Leitung von Joachim Brenn. Mit hoher gesanglicher Qualität zogen die Sängerinnen insbesondere bei den leiseren Tönen das Publikum in ihren Bann, wie etwa beim Marc-Forster-Stück „Flüsterton“. Beeindruckend war auch die sparsame, aber wirkungsvolle Choreografie der Klangfarben.