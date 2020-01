von Holle Rauser

Selbstständigkeit bewahren – ein wichtiger Aspekt im Alter. Die rund 90 Bewohner der Seniorenwohnanlage in Gottmadingen profitieren in dieser Hinsicht schon länger vom ehrenamtlichen Fahrdienst des AWO-Ortsvereins.

Neues Auto mit Platz für vier Gäste

Am Mittwoch konnten sie nun das neue Fahrzeug kennen lernen, mit dem in Zukunft Fahrten zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen nach Singen und in andere Gemeinden unternommen werden.

Von den Sponsoren wurde der Citroen Berlingo vor der AWO-Wohnanlage enthüllt. Der Wagen habe fünf Sitzplätze (inklusive Fahrer) und sei auf dem neuesten Stand der Technik, freute sich Manfred Walter von der Sozialmarketing GmbH, der den Wagen hergebracht hatte.

Teilhabe von Älteren ist wichtig

Auch Reinhard Zedler, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbands, zeigte sich begeistert von der neuen Möglichkeit, den Senioren mehr Mobilität zu verschaffen: „Hier leben Menschen, die teilweise eine sehr kleine Rente haben. Die Betreuungspauschale reicht für das Personal, aber nicht für ein Auto„, erklärte Zedler. „Es ist toll, dass sie hier geholfen haben“, dankte er den Sponsoren.

Das Fahrzeug trage auch zum Sozialleben und Austausch bei. Auch Ausflüge sollen damit gemacht werden. Die Teilhabe der Älteren sei wichtig: „Wenn wir von Senioren sprechen, sprechen wir von Menschen, die genauso ‚bunt‘ sind, wie die Jungen: Zu der Buntheit und Vielfalt unserer Gesellschaft sollen sie genauso beitragen können“, sagte Zedler, der dem Fahrzeug und den künftigen Insassen „allzeit gute, unfall- und pannenfreie Fahrt“ wünschte.

Zum Dank zwei Ständchen

Die Bewohner und Betreuer Markus Dreier dankten mit zwei Ständchen, darunter einem selbst gedichteten Lied: „Die Wohnanlage hat ein neues Auto„ schmetterten sie zur Melodie von „Im Wagen vor mir“.

Bewohner und Betreuer der AWO-Wohnanlage bedanken sich musikalisch für das neue Fahrzeug. | Bild: Holle Rauser

Auf Tour wird das Fahrzeug weiter immer donnerstags gehen: Am Steuer sitzen im Wechsel die ehrenamtlichen Fahrer vom AWO-Ortsverein, Heinz Gabriel, Peter Holzmann und Manfred Helmer. Der Ortsverein übernimmt auch die Benzinkosten. Bisher werden diese meist von Spenden der Fahrgäste gedeckt.