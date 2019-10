Gottmadingen vor 2 Stunden

Dorfgespräch beim neuen Gottmadinger Wohnhaus

Zu einem Dorfgespräch in dem neuen Wohnhaus der Anneliese-Bilger-Stiftung in der Hilzinger Straße lädt Bürgermeister Michael Klinger die Bevölkerung am Donnerstag, 10. Oktober, um 17.30 Uhr ein.