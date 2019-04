von SK

Das eine Großbauprojekt in Gottmadingen geht zu Ende, das andere beginnt: Am Mittwoch, 10. April, lädt die Gemeinde Gottmadingen um 17 Uhr zum Spatenstich für die Eichendorff-Realschule, an der Ecke Rielasinger Straße / Namenloser Weg, ein. Dies berichtet die Gemeinde Gottmadingen in einer Pressemitteilung. "Diesen wichtigen ersten Schritt für das zukunftsweisende Großprojekt wollen wir gemeinsam mit der Bevölkerung, vor allem auch mit Schülerinnen und Schülern und den anderen zukünftigen Nutzern der Schule, vollziehen", so Bürgermeister Michael Klinger. Bereits um 18 Uhr beginnt das Brückenfest unter der Eisenbahnbrücke Hilzinger Straße (bei schlechtem Wetter in der Fahr Kantine). Um 18.30 Uhr wird es hier einen kurzen offiziellen Teil geben. "Es geht mir darum, Danke zu sagen", so Bürgermeister Dr. Michael Klinger, "Danke an die beteiligten Baufirmen, die in Rekordzeit ein sehr kompliziertes Bauwerk fertiggestellt haben und Danke zu sagen an die Bevölkerung, die viele Umwege und Umleitungsverkehr in Kauf nehmen musste!" Gemeinsam laden die beteiligte Baufirma Arbeitsgemeinschaft Implenia und Schleith, das Regierungspräsidium Freiburg als Baulastträger der Landstraße, die Deutsche Bahn AG und die Gemeinde Gottmadingen, vor allem die Anlieger und die betroffene Bevölkerung aus dem Wohngebiet Heilsberg, ein. Es wird für jeden Besucher ein Freigetränk und eine Grillwurst geben. Bei beiden Anlässen freut sich die Gemeinde gemeinsam mit den beteiligten Baufirmen auf zahlreiche Gäste.