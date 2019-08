von SK

Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende aus einer an einer Baustelle zwischen Gottmadingen und der Einmündung L 222 abgestellten Baumaschine etwa 80 Liter Diesel per Schlauch abgepumpt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall auf dem an der B 34 entlanggeführten Radweg.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon (07731) 917036, zu melden.