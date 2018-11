von SK

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter ein Fenster zu einer Firma im Gelände "d'Fabrik" an der Hauptstraße aufgehebelt und sind anschließend in das Gebäude eingestiegen. Dort durchsuchten sie laut Polizei die Lager- und Büroräume und dürften nach den bisherigen Feststellungen mehrere neuwertige Jacken und möglicherweise noch weitere Bekleidungsteile entwendet haben. Der am Fenster angerichtete Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt, die Höhe des Diebstahlsschadens ist laut Polizei noch unklar.

Im gleichen Zeitraum wurde an der Hebelschule am Rathausplatz ebenfalls ein Fenster aufgebrochen und die Räume anschließend nach Diebesgut durchsucht. Dabei hebelten die Unbekannten auch verschlossene Behältnisse und eine Zwischentür auf und dürften nach den bisherigen Feststellungen neben einer Klassenkasse auch weiteres Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeutet haben. Der angerichtete Schaden am Gebäude wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Bei Reparaturarbeiten wurde bereits am Donnerstag ein Einbruch in die Räume der Eichendorfschule bemerkt. Dort dürften die Täter zwischen Dienstag und Donnerstag ebenfalls über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Schule eingedrungen sein. Im Gebäude wurden ebenfalls verschiedene Behältnisse geöffnet und nach den bisherigen Feststellungen eine Kasse mit mehreren hundert Euro entwendet.

Die Polizei will nicht ausschließen, dass die drei Straftaten auf das Konto des gleichen Täters gehen. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. (07731)1 43 70 zu melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein