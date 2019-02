von SK

Einen elektronischen Messprojektor samt Zubehör sowie weitere Messinstrumente und ein Notebook erbeutete laut Polizei ein bislang unbekannter Täter. Er soll zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 11 Uhr, in ein Firmengebäude in der Zeppelinstraße in Gottmadingen eingebrochen sein. Der Unbekannte gelangte – wie es im Polizeibericht heißt – über ein Fenster in das Gebäude.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden, Tel. (07731)14 37 13.

Tipps zu geeigneter Sicherungstechnik für den Einbruchschutz gibt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Tel. (07531)995-1044, auch direkt im Internet unter: www.K-Einbruch.de