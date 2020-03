von Holle Rauser

Vereinzelt waren schon Sorgen der Gewerbevereinsmitglieder zu hören, die sich zum Fototermin am Sudturm in Gottmadingen eingefunden hatten. Eine Absage der Gewerbe-Aktionstage am 21. und 22. März würde die zeitintensive Vorbereitung zunichtemachen.

Der Vereinsvorsitzende Alexander Growe beruhigte die Mitglieder: „Laut Vorgabe darf eine Veranstaltung stattfinden, wenn sie dezentral ist und vorwiegend lokales Publikum zu erwarten ist“, so Growe. Beides sei bei der Gewerbeschau gegeben.

Auch verkaufsoffener Sonntag gehört dazu

An verschiedenen Orten in Gottmadingen und Umgebung öffnen die 42 Teilnehmer am vorletzten Märzwochenende von 10 bis 17 Uhr (verkaufsoffener Sonntag 12 bis 17 Uhr) ihre Türen, geben Einblicke in ihre Produktion und ihre Dienstleistungen und stellen ihre Produkte vor.

Wissenswertes rund um Haus und Garten – vom Heizungsbau bis zur Gartenpflege und -gestaltung und Inneneinrichtung – erwarten die Besucher. Rückenfreundliche Möbel, Ernährungsberatung, Mode und mehr sowie kulinarische Angebote sollen keine Wünsche offen lassen.

Oldtimer-Shuttlebus als besonderer Service

So kann man bei Markus Bruderhofer mit „Feines Essen aus dem Hegau“ Köstlichkeiten probieren, weitere leckere Angebote finden sich auch am Sudturm. Auch das Rahmenprogramm steht: Eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell erwarten die kleinen Gäste, am Sonntag spielen die „Bodensee Shantymen“ ab 13 Uhr bei Freiraum – Faszination Garten im Goldbühl.

Dort werden außerdem „Geschicklichkeitsbaggern“ und „Showgrillen“ am offenen Feuer geboten sowie Vorlesen und Basteln für Kinder durch die Bücherstube Vielsmeier.

Als besonderer Mobilitätsservice soll ein Oldtimer-Shuttlebus die verschiedenen Aktionsorte am Sonntag im Kernort im Halb-Stunden-Takt von 12 bis 18 Uhr verbinden.