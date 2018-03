Gottmadingen Der einzige Ort des Gedenkens: Stolperstein erinnert an Anneliese Skotts Tante

Für die Gottmadingerin Anneliese Skott ist ein Stolperstein die letzte Erinnerung an ihre Tante, die 1942 von den Nazis in Berlin verschleppt wurde.

Für Auguste Neumann gab es nie ein Grab, nie einen Ort des Gedenkens. Sie ist 1942 im Morgen­grauen in Berlin von den Nazis abgeholt, in ein Gefängnis und später ins Konzentrationslager gebracht worden, wo sie 1944 ohne Begründung gestorben ist. Sie hatte in einer Gaststätte laut gesagt, dass Hitler den Krieg verlieren würde, und wurde denunziert. 2013 ist vor dem Haus in der Guntherstraße in Berlin/Teltow ein Stolperstein verlegt worden, mit der Aufschrift: "Hier lebte Auguste Neumann von 1932 bis 1944." Anneliese Skott, 82 Jahre, aus Gottmadingen ist die Nichte von Auguste Neumann. Sie lebte mit ihrem Bruder und der Mutter auf dem gleichen Grundstück in Berlin. Der Vater war im Kriegseinsatz an der Ostfront. Nachdem die Mutter verschleppt worden war, zogen ihre Cousine Irmgard mit 10 Jahren und Cousin Klaus mit 6 Jahren zur Tante, Anneliese Skotts Mutter. Sie hatte dann vier Kinder zu versorgen. "Meine Cousine kam aufgrund meiner Benachrichtigung mit einigen Verwandten zur Stolpersteinverlegung, der Cousin konnte das altersbedingt nicht mehr", erzählt die 82-Jährige. Es sei der einzige Ort, an dem die Kinder ihrer Mutter gedenken und Blumen niederlegen können. "Es ist doch wohltuend zu wissen, hier lebte meine Tante Auguste, die uns Kinder allmorgendlich bis zum Gartentor zur Schule begleitete", sagt Skott. Ihre Cousine sei öfter zum Stolperstein gefahren. Das ehemalige Wohnhaus in Sigridshorst sei unter der Modrow-Regierung dem Erdboden gleichgemacht worden. "Ich möchte mich beim Erfinder der Stolpersteine bedanken", sagt Skott. Vor diesem Hintergrund könne sie die Diskussion um die Stolpersteine nicht nachvollziehen. Sie sind für die betroffenen Familien ein sichtbares Zeichen, dass das Schicksal ihrer Angehörigen nicht vergessen ist.

Anneliese Skott hat die Bombardierung Berlins erlebt. "Das kann man sich nicht vorstellen, wir hatten Angst, doch als Kinder waren wir uns der Gefahr zum Glück nicht so bewusst", erzählt sie. Ihre Familie hat unter der DDR gelitten, weil der Vater in den Westen gegangen ist. In Dresden ist ihr Bruder mit 19 Jahren während des Arbeiteraufstands 1953 in einem Hinterhof ermordet worden. Die Mutter wurde zwangsevakuiert und durfte nicht ans Grab des Sohnes. Skott arbeitete beim deutschen Schriftstellerverband, lernte ihren späteren Mann bei einem Urlaub im Westen, in Meersburg, kennen und konnte, nachdem sie Arbeit gefunden hatte, zu ihm kommen. So gelangte sie an den Bodensee, später nach Singen und nach Gottmadingen, wo eine Tochter lebt. Sie geht mit wachem Verstand und kritischem Geist durchs Leben. Gerade ist sie dabei, mit einem ihrer elf Enkelkinder ihre Lebensgeschichte zusammenzufassen und sucht immer wieder den Kontakt zu Wegbegleitern aus der Vergangenheit. "Ich habe viel mitgemacht, aber ich bin eine Kämpfernatur", sagt die 82-Jährige von sich.