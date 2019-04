von SK

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins blickte der Vorstand auf die zahlreichen Proben und unzählige Auftritte im Vereinsjahr 2018 zurück. Es wurde schnell klar: der Musikverein tritt im musikalischen Zehnkampf an. Dabei seien alle Auftritte gleich wichtig, so die Pressemitteilung. Dazu braucht man viel Herzblut, so Dirigent Markus Augenstein. Und auch wenn Dirigenten naturgemäß nie mit dem Probenbesuch zufrieden sind, freute sich Markus Augenstein, gleich acht Musiker und Musikerinnen für guten Probebesuch auszeichnen zu dürfen.

Nach Entlastung des Vorstands ehrte Frank Bruschinksy, stellvertretender Vorsitzender des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, Volker Rutschmann und Claudia Hänsler für 40 Jahre Mitgliedschaft, was die Ehrenmitglied beinhaltet. Außerdem erhielt Claudia Hänsler für ihre 20-jährige Tätigkeit im Vorstand als Protokollführerin die Goldene Ehrennadel.

Verein erhält Auszeichnung beim Wertungsspiel

Theresa Abert, die Oboistin des Vereins, hat erfolgreich die Prüfung des Jungmusikerleistungsabzeichens in Silber abgelegt. Außerdem haben noch drei Jungmusiker des Jugendblasorchesters das Abzeichen in Bronze gemacht. Frank Bruschinsky bedankte sich für die Teilnahme am Verbandsmusikfest 2018 in Singen. Der Musikverein hat dort beim Wertungsspiel in der Kategorie "schwer" die Auszeichnung "sehr gut" von der Jury erhalten. Im November 2019 wird der Musikverein das Ehrenmitgliedertreffen des Verbandes in Gottmadingen in der Eichendorffhalle ausrichten.

Dankesworte gab es auch von Bürgermeister Michael Klinger für die musikalische Gestaltung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde. Der Vorsitzende der Narrenzunft Gerstensack, John Weber bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Tanja Hitzler folgt als Protokollführerin auf Claudia Hänsler

Bei den Wahlen wurde die 1. Vorsitzende Julia Jäkle wiedergewählt. Claudia Hänsler schied nach 20 als Protokollführerin aus. Ihr folgt Tanja Hitzler. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: Präsident Thomas Conrady, 1. Vorsitzende Julia Jäkle, 2. Vorsitzender Thomas Fischer, Kassier Thomas Hanke, Protokollführerin Tanja Hitzler und Vorstandsreferent Matthias Altmann. Dem Verwaltungsrat gehören an: Dirigent Markus Augenstein, Vizedirigent Peter Gassner, Festwart Martin Wegmann, Zeugwart Peter Fischer, Notenwarte Sylvia Bach und Victoria Liehn, aktive Beisitzer Alfred Ruh und Dieter Faller und passive Beisitzer Uwe Lüthy und Franz Widmann.