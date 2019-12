Gottmadingen/Thayngen vor 2 Stunden

Der Kreativität von Schmugglern ist grenzenlos – wie Zollbeamte den vertracktesten Verstecken auf die Spur kommen

Die Zollbeamten am Grenzübergang Thayngen/Bietingen kontrollieren jeden Tag mehrere Tausend Autofahrer. Immer wieder finden sie dabei verbotene Gegenstände: Drogen in Windeln von Babys, Geld in Schokoladenverpackungen oder Schmuck im Luftfilter. Um diese Verstecke zu finden, braucht es einen sechsten Sinn und viel Menschenkenntnis