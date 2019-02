Das ist nun aber eine besonders aufwendige und dramatische Inszenierung am Ende des Narrenstreichs der Gerstensack-Zunft vor dem Gottmadinger Rathaus, mag mancher der zahlreichen Besucher gedacht haben. Mit lauter Sirene rückte die Gottmadinger Feuerwehr an, um sich am gegenüberliegenden Bahnsteg-Aufzug zu schaffen zu machen. Zuvor hatte Bürgermeister Michael Klinger in seiner neuen Rolle als Pfarrer im sündigen Gottmadingen den oft defekten Bahnsteg-Aufzug beispielhaft bei den Verfehlungen genannt. Langsam wurde dem letzten närrischen Besucher klar, dass der Feuerwehr-Einsatz nicht im närrischen Drehbuch enthalten ist, sondern zwei Wehrmänner anrücken mussten, weil gut eine Handvoll Narren im Aufzug stecken blieb. Nähere Erläuterungen gibt es auf der 5. Lokalseite.

Gottmadingen Feuerwehr muss helfen: Narren tappen in die Gottmadinger Aufzugsfalle

Klinger wird gereinigt

Zurück zur närrischen Rathaus-Erstürmung. Die begann Zunftrat Thomas Binder als Kardinal mit einer Predigt. Er streift die kleine Welt von sündigen Gottmadinger Gerüchten, um dann den abgesetzte Bürgermeister Michale Klinger auf sein neues Amt vorzubreiten. "Nun Michael, bisch du bereit, wirsch etzet zum Pfarrer geweiht." Und eine Ganzkörper-Reinigung kündigte Zunftrat Marius Raff an: "Sein Sündenbuch isch viel zu dick, da reicht Füße waschen it. Drum kumm her du schlimmer Finger, mir wäsched grad da ganze Klinger." Als Wasser-Ersatz regnete es freilich Narrensamen. Klinger führte einen regelrechten Reigen an Läuterungen auf, nachdem er die Gottmadinger Sünden-Kartei in seinen Ausführungen gut gefüllt sah.

Diese Frauengruppe gibt als Schwarzwaldmädels wie andere Formationen eine gute närrische Figur ab. Die Damen haben auch ihren Spaß am Narrenstreich. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Neue Glaubensformen

FKK-Betrieb des Höhenfreibades im Frühjahr, den besagten Aufzug-Ausfall, indem sich Pärchen vergnügen, leerstehende Kirchen und andere sündhafte Gottmadinger Eigenheiten streifte Klinger in wohlgeformten Versen. "Und als allerletzte Tat schaff ich ab den Zölibat." Und er löste ein weiteres Problem. "Nur eines fällt mir richtig schwer, fünf Kirchen und vier davon sind leer. Drum drück ich auf der Suche meinen Stempel, aus einer wird ein Hindutempel und aus dem Freibad die Nudisten, bekehr ich zu gläubigen Buddisten. Nummer drei geht zum Islam- Nummer vier, die tät mich quälen, dann gab ich sie den Evangelen. Nur eine bleibt mir, ums Verrecken, dann schenk ich sie den Gerstensäcken." Klinger übergab seine Ämter an Gerstensack-Zunftmeister John Weber. Zeremonienmeister Christoph Graf erledigte die Formalitäten.