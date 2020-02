von Wolfgang Schreiber

Für den neuen Konstanzer Landrat Zeno Danner sei der am Sonntag, 24. Mai, stattfindende 16. SlowUp-Wettbewerb nicht wirklich neu – dies sagten Marlies Pfeiffer und Marcel Theiler bei einer Medienorientierung in Schaffhausen. Pfeiffer ist die Vereinspräsidentin des SlowUp, Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger Mitglied des Vereinspräsidiums und Marcel Theiler ist Präsident des Organisationskomitees.

Alles bereit für den grenzüberschreitenden SlowUp-Wettbewerb am Sonntag, 24. Mai: Marcel Theiler und Marlies Pfeiffer. | Bild: Wolfgang Schreiber

Pfeiffer und Theiler wiesen darauf hin, dass Zeno Danner letztes Jahr – als gewählter, aber noch nicht amtierender Landrat – vom damals noch amtierenden Landrat Frank Hämmerle auf die Fahrradtour mitgenommen wurde. In der VIP-Gruppe hat Danner die 38-Kilometer-Strecke mit den sechs Grenzübertritten bewältigt. Das hat ihm so gut gefallen, daß er sowohl die Schirmherrschaft annahm als auch dieses Jahr wieder in der VIP-Gruppe mitfahren wird, sagten Marlies Pfeiffer und Marcel Theiler.

Neu wird in der VIP-Gruppe auch der Freiburger Radler Sigi Suhr mitfahren. Er ist unser Ehrengast, sagte Organisationskomitee-Präsident Theiler, aber ihm zu Ehren sei die Streckenführung nicht verändert worden. Die steile Schaffhauser Neustadt-Gasse wird beim diesjährigen SlowUp nämlich nicht befahren. Dort ist Sigi Suhr im vergangenen Sommer auf einer privaten Fahrradtour gestürzt, kam ins Schaffhauser Kantonsspital und wurde danach wegen Nichtbeherrschens eines Fahrzeugs zu einer Strafe verurteilt. Die Strafe wollte er nicht in Geld begleichen, er zog es vor, die Ersatzfreiheitsstrafe anzutreten: So verbrachte Suhr zwei Tage und zwei Nächte in Schaffhausen hinter Gittern. Der SÜDKURIER berichtete über den Fall am 31. Januar. Sigi Suhr habe die Einladung zum SlowUp angenommen, bestätigten Marlies Pfeiffer und Marcel Theiler.

Gratis-Konzert beim Salzstadel am Rhein

Eine andere wichtige Persönlichkeit, die beim SlowUp einen Auftritt hat, ist der Sänger Luca Hänni. Marcel Theiler, der Hänni mit seiner Band für einen Auftritt beim 16. SlowUp gewinnen konnte, stellte ihn als Schweizer Sänger, Songwriter vor, der 2012 die Castingshow Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat. Sein Lied „She Got Me“ kam als Beitrag der Schweiz beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv ins Finale und belegte dort den vierten Platz. Luca Hänni und Band werden ab 15.30 Uhr in Schaffhausen in der SlowUp-Village beim Salzstadel am Rhein auftreten und ein Gratis-Konzert geben.