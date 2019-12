von SK

In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr, haben unbekannte Täter die Abdeckungen zweier Motorroller in der Schrotzburgstraße weggerissen und an einem der Fahrzeuge das Lenkradschloss aufgebrochen, sagt die Polizei. Laut ihren Angaben schoben die beiden Täter anschließend den Motorroller zum nahegelegenen Bolzplatz, wo sie ihn mutwillig demolierten. Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Straße beziehungsweise beim Bolzplatz Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, (07731)14370, in Verbindung zu setzen.