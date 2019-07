Der Landeswettbewerb der Gemeinschaften des Badischen Roten Kreuzes fand dieses Jahr in Grenzach-Wyhlen statt. Zwölf Wettbewerbsgruppen aus dem Verbandsgebiet traten gegeneinander an, um zu ermitteln, welches Team das Badische Rote Kreuz beim DRK-Bundeswettbewerb im kommenden Jahr vertreten wird. Der DRK-Ortsverein Gottmadingen siegte unter zwölf Teilnehmern und darf nun am Bundesentscheid teilnehmen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ortsvereins hervor.

Die ehrenamtlichen Akteure bewiesen ihr Können auf einem fünf Kilometer langen Parcours mit nachgestellten Notfallszenen. Notfalldarsteller sorgten dafür, dass die zu bewältigenden Notsituationen realistisch wirkten. Mehr als 30 Schiedsrichter beobachteten und bewerteten die Leistungen der Gruppen, die von eigenen Gruppenleitungen betreut wurden. Nach 19 Stationen, die auf einem Rundkurs quer durch Grenzach-Wyhlen verteilt waren, wurde das Siegerteam ermittelt.

Für den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs sorgten laut Pressemitteilung rund 170 Helfer. Mit dabei waren unter anderen die Bergwacht-Schwarzwald, der DRK-Blutspendedienst, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Feuerwehr, das Jugendrotkreuz, die DRK-Rettungshundestaffel Lörrach und das Technische Hilfswerk.