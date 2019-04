von SK

Die Christdemokraten der Ortsverbände Gailingen, Gottmadingen und Hilzingen nominierten laut eigener Pressemitteilung die Kreistagskandidaten für den Wahlkreis VI. Mit einer ausgewogenen Zusammenstellung aus erfahrenen, neuen und jungen Kandidatinnen und Kandidaten will die CDU zur Wahl am 26. Mai antreten, so heißt es in der Pressemitteilung. Insgesamt stellen sich sieben Kandidaten zur Wahl. Es bewerben sich fünf Männer und zwei Frauen um Sitze im Parlament des Landkreises Konstanz. Es kandidieren für die Kreistagswahl (hintere Reihe von links): Martin Schneble, Steffen van Wambeke, Markus Möll, Burkhard Raff, (vordere Reihe von links) Ursula Schulz und Marianne Gutthoff. Auf dem Bild fehlt Cedric Baur. Bild: Privat