Mit 36 Ausstellern präsentierten die Gewerbe-Aktionstage in Gottmadingen die breite Palette heimischer Betriebe. Handwerker, Produzenten und Dienstleister boten Informationen und Mitmach-Aktionen, umrahmt wurden die Gewerbe-Tage von einem unterhaltsamen Programm.

Mitmachen und selbst Hand anlegen war für das Motto für ganze Familien in der Werkstatt von Ideal Möbelbau.

Zum Auftakt der Frühjahrssaison lockten die Gewerbe- und Aktionstage in Gottmadingen am Wochenende zahlreiche Besucher in die Gewerbegebiete. Bei herrlichem Wetter waren auch die Sitzplätze stets willkommen.

Kunst im Einklang mit der Landschaft im Garten der Firma freiraum: Wie ein Garten zur kultivierten Naturlandschaft wird, konnten die Besucher auch selbst erleben.

Kulinarische Genüsse in vielen Variationen: "Delikat essen" hieß es bei Feinkostproduzent Markus Bruderhofer. Die selbsthergestellten Delikatessen konnten auch probiert werden.