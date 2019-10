Die Feuerwehr Gottmadingen Abteilung Bietingen lädt die Bevölkerung zur Jahreshauptübung am Samstag, 26. Oktober, um 16.30 Uhr ein. Am Übungsobjekt der Turn-und Festhalle in Bietingen werden verschiedene Übungseinsätze gezeigt. Unter anderem dürfen die Gäste und Zuschauer den Innenangriff und die Personenrettung in der Halle hautnah miterleben. Die Abteilung Bietingen würde sich über zahlreiche Unterstützung der Bürger sehr freuen.