von Fabio Bleise

„Berg frei“: Den offiziellen Gruß der Naturfreunde hört man heute eher selten – zu verstaubt, zu stiefmütterlich mag er daherkommen. Wenn wir heute in der Natur unterwegs sind, ist es für uns nicht mehr vorstellbar, dass einst um das Grundrecht des freien Zutritts ins Gebirge, in Wald und Fluss gekämpft werden musste.

Im späten 19. Jahrhundert mussten die Arbeiter nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen einstehen, sondern auch für das Recht um Freizeit in der Natur, denn das war seinerzeit nur dem Adel und dem Großbürgertum vorenthalten. Aus dieser Arbeiterbewegung heraus formierten sich die Naturfreunde.

Singen Singener Naturfreunde helfen Afrika mit vielen kleinen Projekten Das könnte Sie auch interessieren

Auch Nazis konnten den Gedanken nicht aufhalten

In Gottmadingen ertönte das „Berg frei“ zum ersten Mal am 7. Februar 1920, als die Ortsgruppe im Gasthaus Sonne gerade das Licht der Welt erblickte. 30 Personen scharten sich um Gründungspräsident Karl Langer. Schon bald entwickelte sich ein vielfältiges Angebot an Halbtages- und Tagestouren für Wanderer und Radfahrer – bis die Nazis 1933 die Naturfreunde-Bewegung und damit auch die Gottmadinger Ortsgruppe verboten. Allem Widerstand zum Trotz konnte der Gedanke der Naturfreunde nicht ausgelöscht werden.

Pisten-Spaß: Seit Anfang der Fünfziger Jahre organisierten die Naturfreunde Skifreizeiten. Hier ein Schnappschuss der Skitour aus dem Jahr 1956. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich fünf Naturfreunde im Januar 1949 trafen, um die Ortsgruppe wieder zu beleben. Rasch entwickelte sich ein reges Vereinsleben. Bereits im Winter 1950 wurde eine erste Skifreizeit im Allgäu organisiert und Anfang der Sechziger Jahre wurden im Naturfreundehaus „Tscherwald“ in Amden (Schweiz) regelmäßig Winter- und Sommerfreizeiten abgehalten.

Das Angebotsspektrum der Ortsgruppe wuchs ständig, immer anspruchsvollere Wanderungen und Bergtouren kamen hinzu. Um sich auf diese vorzubereiten, trafen sich die Bergsteiger im Frühjahr 1971 zu ihrem ersten Bergsteigerabend. Bis heute unternimmt die Gruppe anspruchsvolle Hoch-, Berg- und Klettersteigtouren.

Gipfelstürmer: Die Bergsteigergruppe organisierte immer anspruchsvollere Hoch- und Klettertouren in den Bergen. Dieses Bild zeigt Übungsleiter Hans Hubenschmid mit Heidi Rückert auf dem Gipfel des über 3500 Meter hohen Sustenhorns Mitte der Achtziger Jahre. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

Vielfältiges Angebot für jedes Alter

Neben den Wander-, Bergsteig- und Hochtouren-Abteilungen wurden im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte zahlreiche weitere Sparten gegründet. So veranstaltet die Wintersport-Abteilung Schneeschuhtouren und die Mountainbike- und Fahrradfreunde treffen sich zu wöchentlichen Touren, auch mit dem E-Bike. Zu diversen Wanderungen, Freizeiten und Ausflügen kommen zudem regelmäßig Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren zusammen.

Sportlich betätigen und Klimawandel bekämpfen

„Unsere Ortsgruppe versteht sich als Gemeinschaft, die für alle Mitglieder ein Stück Heimat sein soll, unabhängig von sozialer Herkunft und Alter“, erklärt Vorsitzender Christian Klopfer. Dass dieses Konzept aufgeht, zeige sich an der positiven Entwicklung, die sich in steigenden Mitgliederzahlen wiederspiegle. „Dies ist sicherlich auch auf unser umfangreiches Programmangebot mit Schwerpunkt Familien- und Jugendarbeit zurückzuführen“, meint Klopfer.

Ziel sei es dabei zum einen, die sportlichen Angebote zu fördern und auszubauen, zum anderen aber auch den Umweltaktivitäten und dem notwendigen Kampf gegen den Klimawandel einen großen Raum zu geben.

Ziehen an einem Strang: Die Mitglieder der Gottmadinger Naturfreunde-Ortsgruppe blicken dem Jubiläumsjahr voller Vorfreude entgegen. | Bild: Tesche, Sabine

Ein neuer Raum muss her

Raum ist hierbei ein gutes Stichwort. Wie andere Vereine auch, sieht sich die Gottmadinger Naturfreunde-Ortsgruppe vor Probleme gestellt: Momentan ist man auf der Suche nach einem neuen Vereinsraum. Zunächst war dieser in der Eichendorffhalle untergebracht, ehe man in Räumlichkeiten der Eichendorff-Realschule umzog, die bald abgerissen wird und deshalb nicht mehr zur Verfügung steht.

Gottmadingen Mehrgenerationenwohnen: Alte Schule in Gottmadingen macht Platz für Neues Das könnte Sie auch interessieren

„Wir brauchen den Raum vor allem für die Kinder- und Jugendgruppe, Vorstandsitzungen und die Trainingsabende der Kletterer“, betont Christian Klopfer. Die Anforderungen: Der Raum sollte möglichst in Gottmadingen und mindestens 30 Quadratmeter groß sein, über Tageslicht verfügen und die Anbringung von Kletterhaken erlauben. „Wir können uns bei Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen an den Kosten beteiligen, auch mit Eigenleistungen“, ergänzt Klopfer.

Jubiläumsjahr voller Höhepunkte

Das Jubiläumsjahr ist gespickt mit allerlei Höhepunkten und Veranstaltungen. Auftakt der Feierlichkeiten ist der große Festakt am Samstag, 21. März ab 17 Uhr in der Fahrkantine mit abwechslungsreichem Programm, kurzweiligen Einlagen und Live-Musik.

Außerdem erwartet die Mitglieder eine etwa achtstündige Jubiläums-Wanderung unter dem Motto „Alle Hegauberge an einem Tag“, ein Grill-Event an der Zimmerholzer Hütte, die Jubiläumsfreizeit und schließlich eine Baumpflanzaktion zum Jubiläum am Höhenfreibad. Neben all diesen Terminen im Festkalender wird wie gewohnt das jährliche Tourenprogramm angeboten.

Breitgefächertes Angebot: Auch im Jubiläumsjahr bietet die Naturfreunde-Ortsgruppe wie schon seit Jahrzehnten ein vielfältiges Tourenprogramm an. Im Bild die Winterfreizeit der Frauengruppe im Bregenzerwald im Jahr 1994. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

Vielleicht tönt dann wieder des Öfteren der alt-ehrwürdige Gruß der Naturfreunde und es heißt wieder: „Berg frei“. Entgegen des ersten Empfindens ist dieser alles andere als altbacken, sondern durchaus zeitgemäß. Es gilt, seine jeweiligen Möglichkeiten zu nutzen und respektvoll mit der Natur umzugehen. Und ganz besonders: Rechte müssen verteidigt werden – auch über Berg, Wald und Fluss hinaus.