von Sandra Bossenmaier

Der beliebte „Slow-Up“ Schaffhausen-Hegau geht am Sonntag, 19. Mai in seine 15. Runde. Startschuss zu diesem autofreien Sonntag diesseits und jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze ist um 10 Uhr. Dann heißt es wieder für die Teilnehmer, auf der asphaltierten Strecke von insgesamt 38 Kilometern in die Pedale zu treten. Wo sonst die Blechlawine rollt, hat dann Vorfahrt, was Räder, Rollen oder Füße hat. Die Beteiligung am „Slow-Up“-Sonntag mag wohl vom Wetter abhängig sein, bei trockenem Wetter werden wie in den Vorjahren etliche tausend Teilnehmer erwartet.

Die Idee hinter dem „Slow-Up“ ist, etwas Gutes für die Gesundheit tun und der Hektik im Alltag zu entsagen. Dabei lässt sich die reizvolle Landschaft zwischen Hegauvulkanen und Rhein genießen. Entlang der Strecke lässt sich vielerorts pausieren. Die Teilnehmer erwartet kulturell, sportlich und vor allem kulinarisch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Musik von den Original Aussteigern

„Wir sind in den Startlöchern“, berichtet Gottmadingens Cheforganisator Stefan Fleckner. In Gottmadingen startet der „Slow-Up“ bereits am Samstag vor dem eigentlichen Aktionstag um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Die Schulband der Eichendorffschule eröffnet den Abend, im Anschluss daran sorgend die Original Aussteiger für zünftige Festplatzmusik. „Eine solche Freiluftveranstaltung lebt von trockenem Wetter“, wünscht sich Fleckner dieses für das Aktionswochenende mit viel gut gelaunten und bewegungsfreudigen Besuchern.

Für den Sonntag gibt es viele bewährte Programmpunkte, aber auch Neues. Die Hauptsponsoren und etliche örtliche Vereine nutzen den Aktionstag, um sich zu präsentieren. Insgesamt werden in Gottmadingen rund 250 Helfer an diesem Wochenende aktiv sein.

Ein Radkulturtag

Erstmals wird der „Slow-Up“ in Gottmadingen zum Radkulturtag und ist damit Teil eines Landesförderprogramms. Dazu gehören die Möglichkeit, das Fahrrad von Fachleuten überprüfen zu lassen, mit einem Virtual-Reality-Bike und einer Spezialbrille eine virtuelle Strecke abzufahren sowie eine Radservicestation mit verschiedenen Werkzeugen und einer Luftpumpe. Diese soll mit einer kurzen Präsentation der Bevölkerung vorgestellt werden. Im Laufe des Jahres wird diese Station dann gegenüber dem Rathaus in der Johann-Georg-Fahr-Straße dauerhaft montiert und steht somit jedem zur Verfügung.

Der „Slow-Up“ wird in Gottmadingen zu einem Fest für die ganze Familie. Dem Organisationskomitee ist es wichtig, dass auch Menschen mit Behinderungen teilnehmen können. In Gottmadingen wird es deshalb bei Bedarf eine persönliche Betreuung durch das DRK geben, erklärte Fleckner bei der Vorstellung des umfangreichen Programms.

Auch der SWR ist mit dabei

Wieder mit dabei ist der SWR3 mit einem Moderator und der SWR3-Elchstation. Am Bühnenprogramm werden sich dieses Jahr der Musikverein Bietingen, der TV Bietingen und der VfB Randegg sowie das Move Gesundheitsstudio beteiligen. Für das leibliche Wohl wird es neben gewohnten Festspezialitäten auch frisch zubereitete und gesunde Speisen geben.

Besonders für die Kinder gibt es ein vielfältiges Angebot. Dieses reicht von einem Kletterturm und einer Slackline bis hin zu Entenangeln am Schneckenbrunnen und Bastelangeboten. Außerdem gibt es wie immer eine Fledermausstube, welche in einem Klassenzimmer der Hebelschule eingerichtet wird, und eine Hüpfburg mit einer aufblasbaren Riesenrutsche. Und noch vieles mehr erwartet die Besucher auf dem Festplatz in der Dorfmitte.