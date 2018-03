Gottmadingen Beim Showtanzen in Randegg kocht Publikum fast über

Treffen wird zum großen Spektakel im Gottmadinger Ortsteil.

Tanzen ist in. Dafür sprachen die Teilnehmerzahl und die Begeisterung der Gäste, die am Samstag die Grenzlandhalle in Randegg schier aus den Nähten platzen ließen. Fast ohne Pause rauschte das 12. Showtanztreffen des VfB Randegg über die Bühne, das eindrucksvoll das hohe Niveau der Laientänzerinnen und -Tänzer und die breite Palette von Kindertanz bis hin zum Tanztheater demonstrierte.

Die Gäste in der brechend vollen Halle fieberten den Auftritten ebenso entgegen wie die Akteure. Tanzfreudige aus dem weiten Umkreis gaben sich ein Stelldichein und boten ein mitreißendes Tanz-Spektakel. Der Funke sprang über, fasziniert verfolgten die Zuschauer die Darbietungen. Schon tagsüber bei den 22 Kinder- und Jugendgruppen war in der Halle kaum ein Durchkommen, auch in den Gängen und Umkleideräumen herrschte lebhaftes Gedränge. Die Trainerinnen gaben dem Nachwuchs letzte Anweisungen, mit Öffnen des Vorhangs rauschte der erste Applaus durch die Halle. Die Aufregung der Mädchen und einigen Jungen schien verschwunden, in fantasievollen Kostümen tanzten sie fröhlich und selbstsicher über die Bühne.

Bei der Abendveranstaltung schien die Halle zeitweise zu vibrieren. Nicht nur die mitgereisten Fans feuerten lautstark ihre Favoriten an. Zu der ausgelassenen Stimmung trug auch Moderatorin Lissy Christophliemke bei, die auch bei den Nachwuchsgruppen durch das Programm geführt hatte. "It's Showtime" kündigte sie 211 Tänzerinnen und Tänzer des Abendwettbewerbs an. Die Menge jubelte, spritzig und mit Witz heizte Christophliemke die Stimmung in der Halle zusätzlich auf.

Um auch das Publikum in Bewegung zu bringen, forderte sie die erwartungsvollen Gäste auf: "Jetzt stehen wir alle mal auf und tanzen einen Flashmob". Ihre schwungvollen Vorgaben rissen Jung und Alt von den Stühlen, Hände und Arme wogten im Takt über den Köpfen. Dann hieß es Vorhang auf, zu den Showeinlagen der Bambini Girls und Randinis des VfB Randegg boten elf Tanzgruppen eine atemberaubende Show. Zu fetziger Musik, geschminkt und in aufwendigen Kostümen entzündeten die Akteure ein rasantes Feuerwerk, das Tanz, Grazie, Akrobatik und Tanztheater beinhaltete. Die Teilnehmer bewiesen Einfallsreichtum und Kreativität auch mit aufwendigen Kulissen und Requisiten. Für die Wertung zählten Kriterien wie Kostüme, Umsetzung des Themas, Tempo, Schwierigkeit und Ausstrahlung. Die Darbietungen rauschten nur so über die Bühne und nahmen die Zuschauer mit zu den Mayas und Wikingern, den Piloten zu Zeiten der Propellermaschinen, den Geishas in Japan bis zu Shrek, dem Oger, Prinzessin Fiona und den Märchenfiguren aus dem Animationsfilm.