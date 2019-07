Ein 49 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Hauptstraße in Gottmadingen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, ereignete sich zuvor ein Konflikt mit einem Motorradfahrer, der an der Einmündung Hilzinger Straße auf die Hauptstraße eingebogen war. Nach derzeitigem Sachstand muss der Fahrradfahrer bei Rotlicht die Einmündung passiert haben, woraufhin ihn der Motorradfahrer beim Vorbeifahren hinweisen wollte. Der Radfahrer habe unvermittelt mit der Hand nach dem Motorradfahrer geschlagen und dabei die Kontrolle verloren, woraufhin er stürzte. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter Telefon (0 77 33) 9 96 00.