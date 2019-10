Einen Leichtverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr in Gottmadingen. Der 44-jährige Fahrer eines BMW hatte den Steiner Weg ortseinwärts befahren und laut Polizei an der Einmündung der Rosenstraße einen bevorrechtigten, von rechts kommenden 29-jährigen Autofahrer übersehen. Nach dem Zusammenstoß der beiden Autos klagte der Fahrer des Ford Kuga über Schmerzen und Kreislaufprobleme, weshalb er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.