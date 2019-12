Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5000 Euro habe sich am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Randegger Straße in Gottmadingen ereignet, das sagt die Polizei. Der 55-jährige Autofahrer sagt aus, dass er rückwärts in eine Zufahrt fahren wollte und aus diesem Grund sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand anhielt. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein aus Richtung B 34 kommender 71-jähriger Autofahrer und hielt nach eigenen Angaben zufolge mit einem gewissen Abstand hinter dem Fahrzeug des 55-Jährigen. Die Polizei berichtet in einer Pressemitteilung, dass der Unfall-Verursacher beim Zurücksetzen seines Autos gegen das hinter ihm befindliche Fahrzeug des 71-Jährigen prallte. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen unter (07731)1437-0, in Verbindung zu setzen.