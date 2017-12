Gottmadingen Autofahrer überschlägt sich mit Kleinwagen

Junger Mann wollte zwischen Gottmadingen und Randegg einem Tier ausweichen

Eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen zog sich ein 27-jähriger Autofahrer am Montagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 6149 zu. Der Mann hatte die Kreisstraße in Richtung Randegg befahren und war seinen Angaben zufolge in einer Linkskurve einem Tier in der Größe einer Katze ausgewichen. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Straße ab, geriet dabei in den Straßengraben, wo er gegen ein Betonrohr prallte. Das Auto wurde dadurch etwa sieben Meter durch die Luft katapultiert, überschlug sich und kam nach nahezu 40 Metern in einem Acker zum Liegen. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.