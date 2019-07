Ein unbekannter Fahrer beschädigte laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, einen auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße geparkten Daimler-Benz. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hiweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.