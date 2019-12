Anwohner haben in der Hauptstraße am Sonntagabend den Alarm eines Haushaltsrauchmelders gehört und die Feuerwehr gerufen. Ein Löschzug, mit einem Löschgruppenfahrzeug, einer Drehleiter und einem Mannschaftstransportwagen rückte zur Einsatzstelle aus. Das berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Schon bei der Ankunft konnte die Feuerwehr Rauch im Haus erkennen.

Ausgestattet mit Atemschutzmasken brachen Einsatzkräfte die Eingangstür auf. Rauch füllte das Wohnzimmer. Hier wurden Kaminanzünder, die auf einem Schwedenofen lagen, als Brandursache ausgemacht. Diese wurden nach draußen gebracht und gelöscht. Anschließend konnten die inzwischen eingetroffenen Bewohner das Haus wieder betreten. Die Hauptstraße musste während des Einsatzes halbseitig gesperrt werden.