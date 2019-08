Gottmadingen vor 1 Stunde

Auf Tuchfühlung mit dem Federvieh: Kindern lernen beim Ferienprogramm alles über Eierproduktion

In den Ställen des Geflügelhofs Ruh in Gottmadingen leben 2000 Hühner. Landwirt Simon Ruh möchte den Kindern einen Einblick in die regionale Lebensmittelerzeugung geben.