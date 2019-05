Gleich zu einer ganzen Reihe an Auto-Einbrüchen kam es in Gottmadingen. Wie die Polizei informierte, brach ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23.30 und 6 Uhr in einen in der Lindenstraße 1 stehenden Ford ein und entwendete den Fahrzeugschein, drei Sonnenbrillen, zwei Handyladekabel sowie einen USB-12-Volt-Adapter, ein Überbrückungskabel und eine LED-Taschenlampe.

Polizei sieht Verbindungen zu weiteren Einbrüchen

Die Polizei vermutet, dass der gleiche Täter auch in einen im „Dorfgärten“ geparkten Wagen einstieg und ein Fernglas, eine Sonnenbrille sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hat. Laut Polizei geht vermutlich auch der Diebstahl einer Sonnenbrille und von rund 15 Euro Münzgeld aus einem abgestellten Auto in der Hauptstraße 30 auf das Konto des Unbekannten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu melden.