Gottmadingen Anwohner wehren sich gegen geplantes Gottmadinger Gewerbegebiet

Die geplante Ausweisung eines Gewerbegebiets im Anschluss an ein Wohn-Areals, südöstlich von Gottmadingen, war großes Thema eines Dorfgesprächs, zu dem Bürgermeister Michael Klinger nach hitzigen Diskussionen im Vorfeld gut 80 interessierte Bürger lockte. Mit Unterschriftenlisten hatten sich Anwohner vehement dagegen ausgesprochen, dass in unmittelbarer Nähe Betriebe ansiedeln. Sie befürchten eine starke Einschränkung der Lebensqualität. Es sollten nach ihrer Meinung Alternativen geprüft werden, da rund um bestehende Gewerbeflächen noch reichlich Platz für neue Betriebe sei. "Wir sind noch mitten in einem Planungsprozess. Die wichtige industrielle und gewerbliche Entwicklung von Gottmadingen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bedenken von Anwohnern – diese drei Kriterien muss der Gemeinderat bei seiner Entscheidung abwägen", erklärte Klinger. Der Einfluss der Anwohner werde nicht spurlos bleiben. Am Ende seien durchaus Kompromisse verstellbar.

"Geprüfte Alternativen von Ausweisungen neuer Gewerbeflächen scheitern einerseits bei der Osttangente in Richtung Singen, da dort ein Landschaftsschutzgebiet anschließt. Auf der anderen Seite der Bundesstraße lässt sich das Gewerbegebiet Goldbühl nicht ohne große Probleme erweitern, da ein Teil der Flächen mit alten Müllhalden im Erdreich belastet ist. Selbst, wenn wir den Boden mit hohen Kosten entsorgen und auffüllen, würde sich der Untergrund nicht für den Bau von Produktionshallen eignen", betonte der Bürgermeister. Bis die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans beendet seien, vergingen ein paar Jahre. Das Gewerbegebiet soll in Abschnitte unterteilt werden. Ein etwa 25 Meter breiter Grünstreifen sei als Trennung zum Wohngebiet geplant.

Anwohner sorgen sich, weil sie Beeinträchtigungen durch Lärm, Sicht und Lebensqualität fürchten. "Bitte prüfen Sie mit Nachdruck nochmals Alternativ-Standorte", bat Michael Wieland, einer der Sprecher der Anwohner, Bürgermeister und Verwaltung. "Kommt nicht nur Gewerbe, sondern auch Industrie. Und wie hoch werden die Gebäude?", fragte Hans-Dieter Steiert. Gewerbe und Industrie seien wie in bestehenden Gebieten nicht unterschiedlich definiert. Da überwiegend die Ansiedlung von Produktionshallen gewünscht sei, werden sich laut Klinger die höchsten Gebäude zwischen zehn und elf Meter bewegen. Es sei kein höherer Geräuschpegel wie in anderen Wohngebieten zulässig. Ein Bürger schimpft mächtig, dass jetzt schon durch die vielen Einkaufsmärkte und den enormen Durchgangsverkehr die Lebensqualität in Gottmadingen stark leide. "Wir werden nochmals intensiv den Alternativ-Standort bei der Osttangente prüfen. Selbst, wenn wir uns für diesen entscheiden, ist noch lange nicht klar, ob Naturschutzbehörden die Pläne wieder kippen", so Klinger.

Die Verfahren

Die Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Gottmadingen, zu der auch die Gemeinden Gailingen und Büsingen gehören, haben beschlossen, den Flächennutzungsplan so zu ändern, dass 15 Hektar Fläche eines ausgewiesenen Wohngebiets südöstlich von Gottmadingen zu einem Gewerbegebiet umgewandelt wird. Der Gottmadinger Gemeinderat muss darüber schlussendlich entscheiden. Das Planungsverfahren läuft. In der Offenlage können Interessensverbände und Bürger Einwände und Anregungen einbringen.