von SK

Eine ältere Frau wurde am Montag gegen 10 Uhr Opfer eines Betrugs, als sie laut Polizei einem unbekannten Mann, der an der Haustüre anbot, die Fenster ihres Einfamilienhauses zu streichen, den Auftrag erteilte und 500 Euro als Vorauszahlung für Material zahlte. Nach dem angeblichen Kauf des Materials erschien der Mann mit einer zweiten unbekannten männlichen Person. Sie klebten mehrere Fenster ab und übermalten zwei Rahmen mit einer farblosen Lasur. Nach der Mittagspause sollten die Arbeiten fortgeführt werden, die Männer kamen jedoch nicht wieder. Es gab kürzlich einen ähnlichen Fall in der Region. Die Ermittlungen dauern an.