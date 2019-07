Zöllner des Hauptzollamts Singen haben bei einer Kontrolle in Randegg einen Schmuggelversuch verhindert, bei dem Luxusbekleidung im Wert von fast 9000 Euro ohne Anmeldung nach Deutschland gebracht werden sollte. Als der Fahrer die Zöllner sah, wendete er sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten, wie das Hauptzollamt in einer Pressemitteilung berichtet. Gerade als die Zöllner den Sportwagen, der aus Richtung Randegg auf sie zufuhr, im Blickfeld hatten, wendete dieser plötzlich mitten auf der Straße und entfernte sich schnell in entgegengesetzter Richtung. Durch die sofortige Nacheile mit einem Einsatzfahrzeug konnte das PS-starke Auto jedoch schon nach kurzer Zeit gestoppt werden. Warum der 80-jährige Fahrer versuchte, der Zollkontrolle zu entgehen, wurde bei einem Blick in das Fahrzeug schnell klar: Der deutsche Staatsbürger hatte in der Schweiz Bekleidung im Wert von fast 9000 Euro eingekauft und diese ohne die erforderliche Zollabfertigung nach Deutschland geschmuggelt.

Mann zeigt sich wenig einsichtig

Der Mann zeigte sich wegen des Einfuhrschmuggels und des waghalsigen Wendemanövers allerdings wenig einsichtig – er hatte einfach keine Lust die Abgaben für

seine Kleider zu bezahlen. Die Rechnung des Mannes ging allerdings nicht auf. Wegen der Nichtanmeldung der Bekleidung wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Sicherheit für die zu erwartenden Einfuhrabgaben in Höhe von fast 2900 Euro entrichten. Zudem hat der 80-Jährige noch mit einer empfindlichen Strafe zu rechnen.